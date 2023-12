SecomADR Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse von Secom-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine positive Performance aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9508,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 10125 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 10340,56 JPY, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da der letzte Schlusskurs nur um -2,08 Prozent abweicht. Insgesamt erhält Secom auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Secom in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Secom um 4,86 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet ergibt hingegen ein "Schlecht"-Rating. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine negative Tendenz, was auf eine schlechte Einschätzung der Aktie hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Secom-Aktien zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Secom.

