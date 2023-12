SecomADR Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Secom zeigt, dass der Aktienkurs derzeit um 2,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage um 6,49 Prozent gestiegen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Secom im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie"-Sektor eine Rendite von 26,89 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Secom mit einer Rendite von 14,23 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Durchschnitt von 12,66 Prozent im letzten Jahr gezeigt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Secom liegt bei 71,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Secom in dieser Kategorie daher eine Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche negative Veränderung in den sozialen Medien in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält die Secom in dieser Stufe daher ein Gesamtrating "Schlecht".