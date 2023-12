SecomADR Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Secom-Aktie wird derzeit technisch betrachtet als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9614,63 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (10155 JPY) um +5,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10326,1 JPY zeigt eine Abweichung von -1,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet wird die Secom-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,32 insgesamt 39 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 34,75 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Secom langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Secom wurden von den Anlegern diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Zusammengefasst ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.