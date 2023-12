SecomADR Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Mit einem RSI von 71,26 gilt die Situation für die Secom-Aktie als überkauft und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Secom liegt bei 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die im Durchschnitt ein KGV von 51 haben, als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Secom-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Secom-Aktie mit 26,89 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" konnte die Aktie mit einer Rendite von 14,23 Prozent deutlich überzeugen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.