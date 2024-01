SecomADR Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Secom wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert, und der Durchschnitt des Schlusskurses beträgt 9614,63 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10155 JPY, was einem Unterschied von +5,62 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10326,1 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-1,66 Prozent) und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Bereich der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Secom bei 21,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,78 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Secom eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Aktie von Secom im letzten Jahr eine Rendite von 32,35 Prozent erzielt, was 8,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 14,94 Prozent, und Secom liegt aktuell 17,41 Prozent darüber. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.