Seb-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Seb beträgt das aktuelle KGV 16. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Seb aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu analysieren. Für Seb liegt der aktuelle RSI bei 67,16, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Entsprechend wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 32, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit resultiert insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Seb-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 98,04 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 111,5 EUR (+13,73 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (103,81 EUR) zeigt einen Wert über dem letzten Schlusskurs (+7,41 Prozent), was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Seb-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Seb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung in der Performance hatten, bedeutet dies eine Outperformance von +3,42 Prozent für Seb. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Seb um 3,42 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.