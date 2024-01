Seb Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "SEB":

Die technische Analyse der Seb-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 113,1 EUR ein "Gut"-Signal darstellt, da er sich mit +15,47 Prozent über dem GD200 (97,95 EUR) befindet. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 102,87 EUR liegt, wird ein positiver Abstand von +9,94 Prozent festgestellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seb aktuell bei 16 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist das KGV von Seb weder unter- noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Branche ergibt sich, dass Seb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,42 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,42 Prozent für Seb, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Seb mit einer Ausschüttung von 1,79 % über dem Branchendurchschnitt von 0 %. Diese Differenz von 1,79 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Dividende.