Seb Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "SEB":

Die Aktie der Seb zeigt sich auf Grundlage fundamentaler Kriterien weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,04, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung, da der gleitende Durchschnittskurs der Seb bei 100,74 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 116 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einem Abstand zum GD200 von +15,15 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Seb-Aktie liegt bei 30,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,34, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung für 25 Tage führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,42 Prozent erzielt, was 3,42 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt sich die Seb-Aktie mit einer Überperformance von 3,42 Prozent.

Insgesamt erhält die Seb-Aktie aufgrund dieser Entwicklungen und Vergleiche eine Bewertung von "Gut".