Seb Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über die Aktie von Seb diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Seb beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Seb derzeit eine Dividendenrendite von 1,79 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von +1, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Seb-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Für den 200-Tage-Durchschnitt beträgt der aktuelle Wert 97,47 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 111,3 EUR (+14,19 Prozent Abweichung). Für den 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 98,48 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 111,3 EUR (+13,02 Prozent). Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Seb-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seb mit 16,04 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Das Unternehmen erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.