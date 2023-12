Seaways Aktie: Das ist beeindruckend!

Seaways wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Seaways als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,69, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,28 entspricht. Auf fundamentaler Basis resultiert daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Die Performance von Seaways in den letzten 12 Monaten betrug 17,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 20,17 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,55 Prozent im Branchenvergleich für Seaways und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Seaways vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Entwicklung von 32,3 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 60 USD. Auch dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.