Seaways Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Seaways-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 42,35 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 44,76 USD um +5,69 Prozent über diesem Wert liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 45,86 USD, was einer Differenz von -2,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Seaways-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Seaways überwiegend positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Seaways-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,62 Prozent erzielt, was jedoch 31,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Energie") liegt. Im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 49,23 Prozent, wobei Seaways aktuell um 31,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Seaways liegt bei 69,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".