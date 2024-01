Seaways Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Seaways beträgt das aktuelle KGV 3, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Seaways daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat Seaways mit einer Rendite von 67,31 Prozent besser abgeschnitten, was mehr als 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,85 Prozent, sodass Seaways auch hier mit 42,46 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Seaways beträgt derzeit 10,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,17 % in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Mit einer Differenz von 17,72 Prozentpunkten erhält Seaways daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Seaways insgesamt 3 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 22,85 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Seaways daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.