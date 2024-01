Seaways Aktie: Keine Angst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Seaways zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Seaways beträgt 1,12 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs und liegt leicht über dem Mittelwert von 0,76 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Seaways einen positiven langfristigen Trend aufweist, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Allerdings zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält Seaways eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Analysten haben Seaways in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,93 Prozent impliziert. Insgesamt ergibt sich daher aus der Analystenbewertung eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Seaways.