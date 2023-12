Seaways Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Seaways wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Seaways. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Seaways liegt bei 60 USD, während der letzte Schlusskurs bei 46,7 USD lag, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,48 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Seaways als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,69, was 88 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 30,66. Daher ergibt sich auf fundamentalen Basis eine positive Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Seaways-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 42,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,7 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +10,85 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (46,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+0,86 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Seaways diskutiert wurde. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen herrschte überwiegend positives Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine positive Einschätzung.

Insgesamt ergibt die Bewertung durch Analysten, die fundamentale Basis, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Seaways.