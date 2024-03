Seaways Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Basierend auf diesem Wert ist Seaways mit einem KGV von 4,14 wesentlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Das Branchen-KGV liegt bei 26,83, was einem Unterschied von 85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Seaways von Analysten insgesamt mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Aus diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Seaways vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 61 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,83 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seaways-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,73) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Energie" hat Seaways eine Rendite von 60,95 Prozent erzielt, was 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 22,09 Prozent, was bedeutet, dass Seaways mit 38,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.