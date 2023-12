Seaways Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt der Aktienkurs von Seaways um 17,62 Prozent unter dem Durchschnitt, was mehr als 2 Prozent darunter liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent, wobei Seaways mit 2,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Seaways-Aktie mit einem RSI von 25,61 als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Analysten haben der Seaways-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen vergeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,73 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von "Gut".

Die Dividendenrendite der Seaways-Aktie beträgt 1,12 Prozent, was 27,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.