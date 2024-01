Sears Canada-Investoren können es immer noch nicht glauben

Sears Canada wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet haben, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse sind wir der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Wir haben die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung rund um Sears Canada untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer negativen Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Sears Canada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Sears Canada derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,38 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,38 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Schließlich gibt es ein prominentes Signal der technischen Analyse, den Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Sears Canada führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 0 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie von Sears Canada als "Gut".