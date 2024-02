Sears Canada Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse von Sears Canada zeigt gemischte Signale. Betrachtet man den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser aktuell bei 18,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,28 USD liegt, was einer Abweichung von -16,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Sears Canada eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 15,88 USD, was einer Abweichung von nur -3,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Sears Canada daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch der Relative Strength-Index zeigt keine eindeutige Tendenz, da der RSI7-Wert bei 56,35 liegt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 53,79 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Sears Canada im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,43% keine Dividenden aus, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sears Canada ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen überwogen jedoch eher positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Summe zeigt die technische Analyse gemischte Signale für Sears Canada, wobei die einschlägigen Indikatoren zu keiner eindeutigen Bewertung führen.