Sears Canada Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Bei einem RSI von 91,9 wird der RSI der Sears Canada als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 47,82 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Sears Canada investieren, könnte die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,4 Prozentpunkten bedeuten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten zwei Wochen wurde Sears Canada von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen deutet auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde bei Sears Canada eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Sears Canada daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.