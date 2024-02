Searchlight Resources Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Aktie von Searchlight betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Searchlight für die vergangenen Monate als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Searchlight in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt aufgeführt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Searchlight-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er mit -16,67 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird daher der Kurs der Searchlight-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.