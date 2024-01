Search Minerals Aktie: Das war abzusehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Search Minerals jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Search Minerals auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse hat die Search Minerals aktuell einen Kurs von 0,025 CAD und ist damit +25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -37,5 Prozent beläuft. Dabei wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Search Minerals derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,67 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 3,67 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.