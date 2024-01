Search Minerals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktie des Unternehmens Search Minerals weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Search Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,04 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,025 CAD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,02 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Search Minerals liegt bei einem Wert von 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 324,4) unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Niveau von 50 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Search Minerals-Aktie.