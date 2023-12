Search Minerals Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Search Minerals wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Search Minerals im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was 55,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Search Minerals-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit -33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -50 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.