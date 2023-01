SearchBlox im Gartner® Magic Quadrant™ für Insight Engines 2022 ausgezeichnet

Richmond, Virginia (ots/PRNewswire) -SearchBlox Software, Inc, ein Unternehmen, das intuitive und intelligente Unternehmenssuchmaschinen auf der Grundlage von Open-Source-Technologie entwickelt, ist stolz darauf, im Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754241-1&h=3941080316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754241-1%26h%3D2197256311%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.searchblox.com%252Fsearchblox-recognized-on-2022-gartner-magic-quadrant-for-insight-engines%252F%26a%3DInsight%2BEngines&a=Insight+Engines) 2022 anerkannt zu werden. SearchBlox wird für seine Fähigkeit zur Umsetzung und den umfassenden Charakter seiner Vision gewürdigt.Unsere KI-gestützten Suchtools verbessern die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung, insbesondere für Behörden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754241-1&h=3894712722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754241-1%26h%3D623352619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.searchblox.com%252Fgovernment%252F%26a%3DGovernment&a=Beh%C3%B6rden), Finanzdienstleister, Technologieunternehmen und das Gesundheitswesen in Nordamerika.„Wir freuen uns über unsere Aufnahme in den Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022", erklärt Timo Selvaraj, Chief Product Officer von SearchBlox. „Wir sehen dies als Anerkennung für unser unermüdliches Streben, wertvolle Unternehmensdaten zu erschließen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Unsere SearchAI-Suite von Tools wie SmartSuggest™ und SmartFAQs™ bietet robuste Funktionalität mit einer intuitiven Benutzererfahrung, die den heutigen Marktanforderungen entspricht."„Da die Datenquellen immer zahlreicher werden, wird der Zugang zu aussagekräftigen Informationen immer komplizierter", fügt Dr. John Lewis, Chief Knowledge Officer bei SearchBlox, hinzu. „Deshalb konzentriert sich unsere Strategie auf den Einsatz von KI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754241-1&h=829895489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754241-1%26h%3D1270595030%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.searchblox.com%252Ffix-your-content-automatically-with-ai%252F%26a%3Dusing%2BAI&a=Einsatz+von+KI) zur automatischen Verbesserung der Inhalte selbst. Die moderne Unternehmenssuche muss über das Abgleichen von Suchanfragen hinausgehen. Endbenutzer brauchen Kontext und Orientierung, um Entscheidungen zu treffen. Genau das bieten unsere Produkte."Für weitere Informationen über SearchBlox, SearchAI oder den Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754241-1&h=1180585737&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754241-1%26h%3D3873972883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.searchblox.com%252Fsearchblox-recognized-on-2022-gartner-magic-quadrant-for-insight-engines%252F%26a%3D2022%2BGartner%25C2%25AE%2BMagic%2BQuadrant%25E2%2584%25A2%2Bfor%2BInsight%2BEngines&a=Gartner%C2%AE+Magic+Quadrant%E2%84%A2+for+Insight+Engines+2022) besuchen Sie bitte SearchBlox.com.Haftungsausschluss von GartnerGartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu SearchBloxSearchBlox entwickelt auf der Grundlage von Open-Source-Technologien intuitive und intelligente Suchmaschinen für Unternehmen, die Suchabläufe für komplexe Unternehmen vereinfachen. Zu den Kunden von SearchBlox gehören führende nordamerikanische Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen und Behörden. SearchBlox ist der Entwickler von SearchAI, einer Reihe von Tools, die automatisch die Datenrelevanz verbessern und wirklich personalisierte Endbenutzererfahrungen bieten.Quelle: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15. 