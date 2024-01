Seamless Distribution Systems AB Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Seamless Distribution wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Seamless Distribution-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,09 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 7,1 SEK weicht um -12,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 7,43 SEK nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine Häufung positiver Meinungen und Themen rund um Seamless Distribution in den vergangenen Wochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Seamless Distribution zeigt eine Ausprägung von 70,27, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht".