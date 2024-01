Seamless Distribution Systems AB Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei der Seamless Distribution liegt der RSI bei 71,43, was als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,12 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Seamless Distribution diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Seamless Distribution mit 7,1 SEK 12,35% unter dem GD200 (8,1 SEK), was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,41 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Seamless Distribution-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz um Seamless Distribution lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

