Seamless Distribution Systems AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse zeigt, dass die Seamless Distribution derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 7,93 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,48 SEK liegt, was einer Abweichung von -5,67 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 7,27 SEK, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Seamless Distribution. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Seamless Distribution liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,4, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für Seamless Distribution insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Seamless Distribution. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.