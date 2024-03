Seamless Distribution Systems AB Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung der Anleger bei Seamless Distribution in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen im Rahmen der Aktienbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Seamless Distribution-Aktie steht aktuell bei 39, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,22 ebenfalls im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Analyse der RSIs.

Ein weiterer Maßstab ist das Sentiment und Buzz, welches die Stimmung rund um Aktien widerspiegelt. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Seamless Distribution-Aktie bei 7,87 SEK, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 8,22 SEK zum GD200 beträgt +4,45 Prozent, was diese Einschätzung bestätigt. Im Vergleich dazu steht der GD50 aktuell bei 7,44 SEK, was einer Differenz von +10,48 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine Einschätzung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.