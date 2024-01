Sealed Air Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Sealed Air: Aktuelle Analyse zeigt schlechte Performance in verschiedenen Kategorien

Sealed Air schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 2,71 % aus, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Behälter & Verpackungsbranche deutlich niedriger ist. Die durchschnittliche Rendite in dieser Branche beträgt 8287,17 %, was bedeutet, dass Sealed Air in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sealed Air in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,21 %, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 52,85 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -78,06 % im Branchenvergleich und einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sealed Air derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 38,33 USD, während der Kurs der Aktie bei 36,52 USD liegt, was einer Abweichung von -4,72 % entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Wert von 33,35 USD, was einer Abweichung von +9,51 % entspricht. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sealed Air waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Marktteilnehmer führt. Die Aktie ist auch in den sozialen Medien weniger präsent als üblich, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass Sealed Air in verschiedenen Kategorien eine schlechte Performance aufweist und daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.