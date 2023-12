Sealed Air Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sealed Air liegt bei 38,75, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 38,37 USD, während der aktuelle Kurs 36,97 USD beträgt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 33,21 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als gut einstuft. Insgesamt erhält die Sealed Air daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Sealed Air ist überwiegend positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen wurde die Aktie positiv bewertet. Daher wird die Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Sealed Air mit 1 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen neutralen Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 54,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 48,32 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.