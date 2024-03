Sealed Air Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs des Unternehmens Sealed Air hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,62 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -21,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Behälter & Verpackung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Sealed Air um 21,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sealed Air im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 2,19 % aus, was 8286,83 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzungen für Sealed Air verteilen sich auf 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48 USD, was eine potenzielle Steigerung um 30,83 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung basierend auf den Einschätzungen der Analysten.