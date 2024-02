Sealed Air Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die Sealed Air-Aktie abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Sealed Air-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sealed Air. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 48 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 33,04 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 36,08 USD. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Dividendenausschüttung von Sealed Air liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 8340,64 Prozentpunkte (2,19 % gegenüber 8342,83 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sealed Air beträgt 36,41 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 52,48 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Sealed Air.

Die Stimmung für Sealed Air hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.