Sealand Securities Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Sealand Securities-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,6 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 3,39 CNH weicht davon um -5,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,42 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,88 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,3, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie jedoch auf ähnlichem Niveau, und daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was insgesamt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Sealand Securities-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -9,76 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +11,66 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Sealand Securities-Aktie aufgrund der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse.