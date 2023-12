Sealand Securities Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sealand Securities liegt mit 59,92 auf einem Niveau, das dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Branchenvergleich verzeichnete Sealand Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,14 Prozent, was einer Outperformance von +1,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Sealand Securities 4,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in Bezug auf die Branchen- und Sektorperformance ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sealand Securities beträgt derzeit 0,95 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,44 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Sealand Securities-Aktie um +1,11 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen zeigt sich eine Abweichung von -0,82 Prozent. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die charttechnische Analyse ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Sealand Securities-Aktie in den verschiedenen Kategorien ein insgesamt "Neutral"-Rating.