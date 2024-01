Sealand Securities Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Sealand Securities liegt aktuell bei 39,13 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 59,74, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Sealand Securities-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich fundamentaler Kriterien weist Sealand Securities ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,92 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Sealand Securities mit einer Rendite von 8,14 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 3,86 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sealand Securities aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -0,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche führt. Daher erhält Sealand Securities eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.