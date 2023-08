Seagen: Potenzial für eine Wertsteigerung von +15,72% auf 207,16 EUR

Die Aktie von Seagen hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag mit einem Plus von +0,51% abgeschlossen. Doch die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 207,16 EUR liegt – was einem mittelfristigen Potenzial auf eine Wertsteigerung von +15,72% entspricht.

• Am 22.08.2023 stieg der Kurs um +0,51%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 207,16 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42

Trotz des neutralen Trends glauben zwei Analysten an einen starken Kauf und vier weitere bewerten Seagen als “Kauf”. Dagegen stehen jedoch auch 13 Experteneinschätzungen mit dem Rating “halten”. Insgesamt ist also der Anteil optimistischer Bewertungen noch immer relativ hoch (+31.58%).

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen ebenfalls...