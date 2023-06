Seagen: Neues Kursziel bei 203,23 EUR - ein Aufwärtspotenzial von fast +15%

Die Aktie von Seagen hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt und verlor insgesamt 2,53% an Wert. Gestern sank der Kurs um weitere -1,33%. Angesichts dieser Entwicklung scheint die Stimmung am Markt eher pessimistisch zu sein.

Doch können Anleger auf bessere Zeiten hoffen? Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt aktuell bei 203,23 EUR. Dies würde einem Potenzial von fast +15% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Prognose nach den jüngsten Entwicklungen.

Demnach empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und drei Experten bewerten sie mit “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhalten die Anteile von Seagen von insgesamt 15 Spezialisten.

Das Guru-Rating für Seagen wurde nun auf 3,35 angehoben...