Seagen: Mittelfristiges Kursziel von 206,34 EUR

Die Aktie von Seagen ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 206,34 EUR und damit um +13,47% über dem aktuellen Wert.

• Seagen: Am 14.06.2023 mit -0,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 206,34 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,35 nach zuvor ebenfalls 3,35

Gestern verzeichnete die Aktie von Seagen einen leichten Rückgang von -0,02%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert jedoch um +0,77%, was auf eine momentan neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesagt haben könnten – insgesamt sind sie sehr optimistisch gestimmt.

Zwei Experten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere drei setzen das Rating auf “Kauf”. Die meisten Analysten (15) bewerten die Aktie neutral mit “halten”.

Somit sind immerhin +25% der Bankanalysten...