Seagen: Kursziel von 204,67 EUR

Der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens Seagen ist laut Analystenmeinung derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +16,03% über dem aktuellen Kurs.

• Am 06.07.2023 sank die Seagen-Aktie um -0,78%

• Das mittelfristige Kursziel für Seagen beträgt 204,67 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert von Seagen beträgt 3,35 nach zuvor ebenfalls 3,35

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Seagen eine Abwärtsbewegung von -0,78%. Insgesamt betrug der Gewinn in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch +0,19%, was auf einen relativ neutralen Markt hindeutet.

Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel für Seagens Aktie in Höhe von 204,67 EUR im Durchschnitt. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren eine Renditechance von +16,03% haben. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht...