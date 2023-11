Seagen: Kursziel auf 205,40 EUR angehoben

Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Seagen derzeit unterbewertet ist und ein Potenzial von +4,85% zum aktuellen Kursniveau hat.

• Seagen erreichte am 27.11.2023 eine Veränderung von -0,01%

• Das neue Kursziel für Seagen beträgt 205,40 EUR

• Guru-Rating für Seagen bleibt stabil bei 3,39

Am Vortag verzeichnete die Aktie von Seagen an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,01%. Über die letzten fünf Handelstage – also eine komplette Woche – summierte sich das Plus auf +1,21%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt aktuell vergleichsweise optimistisch gestimmt ist.

Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die Stimmung deutet jedenfalls eindeutig darauf hin.

Das mittelfristige Kursziel für Seagen liegt momentan bei 205,40 EUR.

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten eine Steigerung des Aktienkurses auf dieses Niveau. Sollte sich ihre Prognose bewahrheiten, ergibt sich somit ein Aufwärtspotenzial von +4,85%. Allerdings teilen nicht alle Analysten nach dem jüngsten positiven Trend diese Einschätzung.

Gegenwärtig empfehlen 2 Analysten den Kauf der Aktie. Weitere 3 Experten sehen ebenfalls optimistisch in die Zukunft und raten zum Kauf. Ein Großteil (13) positioniert sich neutral und spricht lediglich eine “Halten”-Empfehlung aus.

Demzufolge zeigt noch immer rund +27.78% aller befragten Experten zumindest eine gewisse Optimismus bezüglich des weiteren Kursverlaufs.

Abgerundet wird diese positive Bewertung durch das etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor auf dem Wert “Guru-Rating ALT” lag.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Seagen-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Seagen jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Seagen Aktie

Seagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...