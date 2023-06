Seagen: Kursziel bei 203,56 EUR – Aktie nach Analystenmeinung unterbewertet

Die Aktie von Seagen hat in den letzten fünf Handelstagen ein leichtes Plus von +0,48% verzeichnet und gestern einen weiteren Anstieg um +0,68%. Insgesamt scheint der Markt jedoch relativ neutral gestimmt zu sein. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und weist ein Potential auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 203,56 EUR, was einer Steigerung von +12,71% entspricht.

• Seagen mit einem Anstieg um +0,68% am 15.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 203,56 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,35 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Auch wenn nicht alle Experten diese Einschätzung teilen – einige sehen die Aktie als starken Kauf an (Anteil: +25%) -, besteht für Investoren dennoch Potenzial in der Seagen-Aktie. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Tendenz...