Seagen: Kurspotenzial von +8,45% - Zielkurs 207,36 EUR

Am gestrigen Tag legte die Seagen-Aktie um +0,60% zu. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +0,51%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Die Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie jedoch höher als den aktuellen Kurs und sprechen dem Unternehmen ein mittelfristiges Kursziel von 207,36 EUR zu. Sollten sie Recht behalten, würde sich ein Kurspotenzial von +8,45% ergeben.

Von den befragten Analysten empfehlen zwei die Aktie als starken Kauf und vier weitere geben eine Kaufempfehlung ab. Eine neutrale Bewertung vergeben 13 Experten.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,42 unverändert und bestätigt somit ebenfalls eine positive Einschätzung der Aktienentwicklung.