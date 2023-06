Seagen: Kurspotenzial von +12,26%

Die Aktie von Seagen hat nach Ansicht der Bankanalysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 203,49 EUR. Dies würde ein Kurspotenzial in Höhe von +12,26% bedeuten. Am gestrigen Handelstag ergab sich eine positive Entwicklung um +0,39%. In den vergangenen fünf Tagen zeigte sich ebenfalls eine Steigerung um insgesamt +0,59%. Die Marktstimmung ist derzeit neutral.

• Seagen mit positiver Entwicklung am 16.06.2023 (+0,39%)

• Mittelfristiges Kursziel bei 203,49 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +25%

Von insgesamt 20 Experten geben zwei Analysten die Empfehlung “starker Kauf”, während drei weitere die Aktie als “Kauf” einschätzen. Weitgehend neutral bewerten 15 Fachleute das Wertpapier mit “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 3,35 und bestärkt diese Einschätzungen positiv.