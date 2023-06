Seagen: Bankanalysten sehen Potenzial von +13,28% und setzen Kursziel auf 204,18 EUR

Der gestrige Handelstag war für Seagen an der Börse geprägt durch einen Rückgang um -0,85%. Insgesamt ergibt sich dadurch eine negative Entwicklung von -1,13% innerhalb der letzten fünf Handelstage. Kein Wunder also, dass die Stimmung am Markt aktuell eher pessimistisch ist.

Doch was sagen die Experten in den Bankhäusern? Diese sind der Meinung, dass das wahre Potenzial bei einem mittelfristigen Kursziel von 204,18 EUR liegt. Damit eröffnet sich Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +13,28%. Allerdings herrscht unter den Analysten keine vollständige Einigkeit über diese Einschätzung.

Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei sie immerhin zum Kauf raten (Guru-Rating: 3,35), haben sich weitere 15 Experten mit “halten” positioniert. Der Anteil optimistischer Stimmen beträgt somit aktuell...