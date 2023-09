Seagen: Bankanalysten sehen Kursziel bei 209,59 EUR - Potenzial von +8,71%

Am gestrigen Handelstag konnte Seagen eine Kursentwicklung von +0,35% verzeichnen. Diese lässt sich gut in die vergangene Woche einreihen, wo es zu einer Steigerung um insgesamt +0,37% kam. Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Die Bankanalysten sind jedoch überzeugt davon, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 209,59 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, hätte Seagen aktuell noch ein Potential von rund +8,71%. Allerdings gibt es auch Analysten mit gegenteiliger Meinung.

Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als positiv (“Kauf”). Neutral positionieren sich hingegen 13 Analysten (“halten”), was einem Anteil von immerhin +31,58% entspricht. Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,42.

Auch wenn keine Investitionsempfehlungen gegeben werden können:...