Seagen: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +8,45% - Kursziel bei 207,36 EUR

Die Aktie von Seagen hat in den letzten fünf Handelstagen am Finanzmarkt eine konstante Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um +0,60%, was sich auf eine Summe von +0,51% für die ganze Woche beläuft. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel von 207,36 EUR aufweise. Dies entspricht einem Potenzial von+8,45%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer bisher neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 19 Analysteneinschätzungen empfehlen zwei den Kauf der Aktie als “starkes Kaufsignal”, vier bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Der Großteil (13 Analysten) gibt jedoch eine neutrale Bewertung ab mit “halten”.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,42 und bestätigt...