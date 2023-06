Seagen: Vor dem Aufstieg - Kursziel bei 204,38 EUR

Aktuell ist die Seagen-Aktie laut Analysten unterbewertet und hat ein Potenzial von +12,32% zum aktuellen Kurs.

• Am 23.06.2023 sank Seagens Aktienkurs um -0,35%

• Das mittelfristige Kursziel von Seagen liegt bei 204,38 EUR

• Das Guru-Rating stieg auf 3,35 nach zuvor ebenfalls 3,35

Die gestrige Performance der Seagen-Aktie fiel mit einem Rückgang von -0,35% am Finanzmarkt aus. Dies führte in den vergangenen fünf Handelstagen – also innerhalb einer vollständigen Woche – zu einem Gesamttrend von -0,05%. Der Markt scheint aktuell relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl es überraschend kam für einige Bankanalysten angesichts dieser Entwicklung steigt das Stimmungsbarometer eindeutig an.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens wurde durchschnittlich von BankanalystInnen auf einen...