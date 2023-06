Seagen: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 208,17 EUR

Die Aktie von Seagen verliert an Wert und notiert derzeit bei -0,48%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein Anstieg um +0,22% ergeben. Die Stimmung am Markt bleibt neutral.

Dennoch haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 208,17 EUR für die Aktie festgelegt. Dies würde einem Kurspotenzial von +14,50% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen Kauf der Aktie und drei weitere eine optimistische Einschätzung mit dem Rating “Kauf”. Eine neutrale Haltung nehmen 15 weitere Experten ein.

Das Guru-Rating für Seagen wurde auf 3,35 angepasst und bestätigt damit die positive Einschätzung durch einige Analysten.