Seagen: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 206,03 EUR

Am gestrigen Tag musste die Aktie von Seagen am Finanzmarkt einen Verlust von -0,44% hinnehmen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf -3,13%. Die Stimmung ist eindeutig pessimistisch.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 206,03 EUR – ein Potenzial von +15,18% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Zwei derzeitige Kaufempfehlungen sowie drei positive Einschätzungen zeigen, dass nicht alle Analysten so skeptisch sind wie der Markt.

Zusammengefasst bleibt das Guru-Rating mit 3,35 erhalten und ermutigt Investoren zu einem genaueren Blick auf Seagen.