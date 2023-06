Seagen: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,06% auf 208,17 EUR

Die Seagen-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 208,17 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +14,06%. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch angesichts des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

• Seagen: Am 05.06.2023 mit -0,10%

• Das Kursziel von Seagen beträgt 208,17 EUR

• Der Guru-Rating beläuft sich nun auf 3,35 nach zuvor auch bereits auf 3,35.

Mit einer leichten Abnahme um -0,10% verzeichnete die Aktie gestern eine relativ neutrale Entwicklung am Finanzmarkt. Die vergangenen fünf Handelstage brachten jedoch insgesamt ein Plus von +0,61%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan eher neutral eingestellt ist.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie positiv aber weniger euphorisch (“Kauf”). Die...